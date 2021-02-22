Вдова актёра Писаренко назвала причину его смерти

https://static.news.ru/photo/19884e58-7690-11eb-bd66-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Оленья охота»

Причиной смерти актёра театра и кино Дмитрия Писаренко стали проблемы с сердцем. Об этом рассказала его вдова Лариса Бережная.

О времени и месте прощания родные артиста сообщат позднее.

Все заботы о похоронах легли на плечи моего старшего сына, у которого на руках маленькая дочка, — написала Бережная в Facebook.

По некоторым данным, актёр страдал острым панкреатитом — у него было воспаление поджелудочной железы.

61-летнего Писаренко обнаружили мёртвым в московской квартире после того, как он перестал выходить на связь с родными. Семья сообщила о его смерти в ночь на 23 февраля, спустя сутки новость об этом попала в СМИ.

Из-за болезненного состояния актёр редко выходил из дома. Предполагается, что он скончался за два-три дня до того, как было найдено его тело.

Актёр выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». На его счету — 26 работ в кино, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни», писал NEWS.ru.