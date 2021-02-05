Вдова адмирала Высоцкого рассказала о причине его смерти

https://static.news.ru/photo/96ee9eda-67bb-11eb-bff7-96000091f725_660.jpg Владимир Высоцкий Фото: mil.ru

Адмирал Владимир Высоцкий, бывший главнокомандующий ВМФ РФ, умер от остановки сердца. Об этом журналистам рассказала вдова военного Наталья Высоцкая.

Ранее стало известно, что адмирал Владимир Высоцкий скончался. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил журналистам руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Как прежде в разговоре с представителями СМИ говорили доктора, причиной смерти бывшего главкома ВМФ мог стать оторвавшийся тромб. Также в качестве возможной причины фигурировал острый сердечный приступ.

Вдова адмирала рассказала, от чего умер её муж.

Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца, — цитирует женщину РИА Новости.

Адмирал Высоцкий родился 18 августа 1954 года во Львовской области. Он окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. Служил на Тихоокеанском флоте.

Высоцкого в 2005 году назначили командовать Северным флотом. Два года спустя он возглавил ВМФ. Звание адмирала офицер получил в 2006-м.

Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти, не уточняется.