«Вдох-выдох» и игра в цвета — как избавиться от стресса за 5 минут

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Как избавиться от стресса за 5 минут

Иногда достаточно одной фразы, сообщения или даже взгляда, чтобы нервы вспыхнули, как сухая трава на солнце. А времени, чтобы прийти в себя, как назло — в обрез. В новом материале NEWS.ru расскажем о простых, но эффективных техниках, которые помогут избавиться от стресса за 5 минут.

Эти советы — не панацея. Если вы регулярно испытываете тревожность и никак не можете отогнать от себя навязчивые мысли, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Как избавиться от стресса за 5 минут — простые техники для повседневной жизни

Сосредоточьтесь на дыхании. Можно попробовать такую комбинацию: вдох — 4 секунды, задержка дыхания — 4 секунды, выдох — 4 секунды, задержка после выдоха — 4 секунды. Такую технику еще называют «дышать в квадратик». Игра в формы и цвета. Логика проста: чтобы успокоиться, нужно переключиться с навязчивых деструктивных мыслей на что-то более объективное. Когда прочная связь с действительностью установится, вам должно стать легче. Правила игры: остановитесь и попробуйте отыскать в комнате пять зеленых предметов или семь красных. Игру можно усложнять, добавляя к цвету форму. Например, найдите пять желтых предметов круглой формы. Выплесните все мысли на бумагу или в заметки телефона. Волей-неволей, текст заставит сосредоточиться на себе и задуматься. Эта практика поможет честно поговорить с собой и остановить поток стрессовых мыслей. Примите свое состояние. Чем больше мы сопротивляемся навязчивым мыслям («Ну хватит уже об этом думать!»), тем больше они липнут. Попробуй вместо этого сказать себе: «Ага, вот и эта мысль снова. Привет. Посижу с ней минутку — и отпущу». Осознанное наблюдение поможет лучше познакомиться со своими эмоциями и разгрузиться.

Повторимся — эти способы могут быть эффективны в моменте. Регулярные встречи с состоянием, когда прийти в себя собственными силами не получается, лучше прорабатывать с врачом.

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