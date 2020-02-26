https://static.news.ru/photo/ad5e57c6-586e-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные выставки, посвящённые истории и культуре разных субъектов России, пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Мероприятия состоятся в рамках проекта «Регионы: открытие».

Экспозицию откроют 1 апреля 2020 года. Первой о своих достижениях расскажет Свердловская область. Каждый из четырёх этажей павильона посвятят отдельной теме, передаёт телеканал «Москва 24».

Мы решили возродить эту традицию на качественно новом современном уровне, — прокомментировал проект генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

Кроме того, на ВДНХ появится колесо обозрения «Солнце Москвы». Отмечается, что высота сооружения, которое построят слева от южного входа на ВДНХ, составит 140 метров.

Объект призван сменить разобранное колесо обозрения имени 850-летия Москвы и будет отличаться уровнем комфорта и безопасности. Так, вместо открытых сидений здесь будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить 15 человек.

Комплекс оборудуют системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором. В них будут висеть информационные экраны.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения, которое должно стать крупнейшим в Европе.