https://static.news.ru/photo/9a4c7506-d942-11e9-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и определил, в каких профессиях российской молодёжи труднее всего построить успешную карьеру. Данные исследования опубликованы на сайте центра.

Специалисты выяснили, что большинство россиян разных возрастов придерживается мнения, что построить карьеру в бизнесе, творчестве, политике, науке, спорте и на государственной службе сложно. Так думают 47% респондентов.

При этом каждый пятый представитель молодого поколения (19%) не видит сложностей в продвижении по службе в этих областях. Ещё треть россиян (34%) не придерживаются общей точки зрения относительно сложности или лёгкости построения карьеры для молодёжи.

При этом женщины чаще являются сторонниками мнения о том, что в политике, бизнесе, науке, спорте, госслужбе и творчестве успехов достичь сложно. Противоположной точки зрения представители обоих полов придерживаются примерно в равных пропорциях.

Россияне в возрасте от 45 до 59 лет (27%), а также от 60 и старше (24%) видят больше препятствий для молодёжи на пути к профессиональной реализации.

Молодое поколение настроено гораздо оптимистичнее. Верят в достижение успехов в указанных сферах респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (13%), от 25 до 34 лет (25%) и от 35 до 44 лет (24%).

Ранее на результаты опроса ВЦИОМа отреагировал митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), писал News.ru. Он не согласился с тем, что российская молодёжь переживает кризис веры. Поводом для дискуссии стали итоги опроса центра. По данным исследователей, 37% граждан РФ 18–24 лет считают себя неверующими.