https://static.news.ru/photo/98076860-cfb4-11e9-942c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН"Москва"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинству женщин (69%) нравятся гладковыбритые мужчины. Однако небритыми сейчас ходят почти треть представителей сильной половины человечества, причём, по большей части из-за своей лени.

Те, кто носят бороду, делают это чаще всего потому, что им лень бриться (35%), — сообщили в ВЦИОМ.

С бородой чувствуют себя привлекательнее 16% мужчин, старше и солиднее — 10%. Подавляющее большинство (91%) ухаживают за своей бородой самостоятельно.

Согласно опросу, 27% российских мужчин ходят с лёгкой щетиной, 14% носят усы, каждый десятый — короткую бороду. А наиболее известными «бородачами» россияне назвали Карла Маркса (24%), Льва Толстого (19%) и Владимира Ленина (13%).

Как писал News.ru, американский актёр Киану Ривз предстал перед поклонниками в новом образе — с ирокезом и окладистой бородой. Пользователи Сети усомнились, что они настоящие, но перевоплощение артиста приняли с восхищением. Снимки звезды Голливуда, который участвует в съёмках продолжения научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», опубликованы в Twitter.