https://static.news.ru/photo/d3c05eac-40fc-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Большинство опрошенных граждан РФ положительно отнеслись к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах. Однако россияне не всегда понимают суть технологии. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

48% респондентов интересуются, восхищаются развитием ИИ и доверяют новшеству. 31% относится нейтрально. 7% испытывают удивление «и иные эмоции». У 12% ИИ вызывает отторжение.

Россияне наиболее положительно оценили возможное внедрение ИИ в науку (72%), промышленность (69%) и транспорт (66%), говорится на официальном сайте ВЦИОМа.

Также респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой технологий ИИ (35%), совершенствовать законы в данной сфере (34%) и внедрять технологии в систему получения госуслуг (34%), — говорится в сообщении.

Результаты опроса опровергли стереотип об отрицательном влиянии ИИ на рынок труда: 68% населения не боятся замещения человека технологиями ИИ в своих профессиях, чаще — мужчины (75%) и молодёжь 18–24 лет (79%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты компании-оператора West Japan Railway занимаются разработкой специальной системы на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать расчищать снег на железнодорожных путях перед прибытием скоростного поезда на тот или иной участок дороги.