Большинство опрошенных граждан РФ положительно отнеслись к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах. Однако россияне не всегда понимают суть технологии. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
48% респондентов интересуются, восхищаются развитием ИИ и доверяют новшеству. 31% относится нейтрально. 7% испытывают удивление «и иные эмоции». У 12% ИИ вызывает отторжение.
Россияне наиболее положительно оценили возможное внедрение ИИ в науку (72%), промышленность (69%) и транспорт (66%),
Также респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой технологий ИИ (35%), совершенствовать законы в данной сфере (34%) и внедрять технологии в систему получения госуслуг (34%), — говорится в сообщении.
Результаты опроса опровергли стереотип об отрицательном влиянии ИИ на рынок труда: 68% населения не боятся замещения человека технологиями ИИ в своих профессиях, чаще — мужчины (75%) и молодёжь 18–24 лет (79%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты компании-оператора West Japan Railway занимаются разработкой специальной системы на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать расчищать снег на железнодорожных путях перед прибытием скоростного поезда на тот или иной участок дороги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен