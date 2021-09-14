ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к суррогатному материнству

Почти все россияне (87%) в той или иной степени знают о суррогатном материнстве. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. При этом большинство россиян (70%) считают суррогатное материнство допустимым. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте центра.

Среди тех, кто посчитал, что знают хотя бы что-то о процедуре, 20% заявили о хорошей информированности. В целом женщины более осведомлены в этом вопросе, нежели мужчины (92% и 82% соответственно). Совсем ничего о суррогатном материнстве не знают 11% опрошенных: 7% из них слышали только термин, но не знают его значения, и 4% впервые его услышали в ходе опроса ВЦИОМа.

Ключевой причиной, почему пары обращаются к процедуре, по мнению 78% россиян, являются противопоказания по здоровью: к примеру, заболевания или патологии. Второй по популярности повод — возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка (29%). Ещё 23% респондентов считают, что дело может быть в неудачном опыте зачатия или вынашивания ребёнка в прошлом.

Среди других возможных причин опрошенные назвали нежелание женщины прерывать карьеру (10%), портить фигуру (7%) или испытывать дискомфорт во время беременности (5%).

Отметим, что доля опрошенных, считающих суррогатное материнство вполне нормальным и допустимым в любой ситуации, составила 14%. Примечательно, что эту точку зрения гораздо чаще разделяют именно молодые респонденты и жители мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

Каждый 10-й россиянин настроен категорически против суррогатного материнства (13%). Более категоричны в данном вопросе представители возрастной группы от 35 лет и старше.

Что касается стереотипов о процедуре, самым распространённым мифом о суррогатном материнстве является представление, что женщина без медицинских противопоказаний к вынашиванию и рождению ребёнка может прибегнуть к помощи суррогатной матери.

Вторым по распространённости заблуждением является миф, что суррогатная мать может быть генетической матерью вынашиваемого ребёнка. Кроме того, мнения россиян разделились в вопросе правдивости и ложности утверждения о приоритетном праве суррогатной матери забрать ребёнка после рождения.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал законодателей ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» использованию этой услуги для иностранцев.