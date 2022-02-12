ВЦИОМ: влюблённых мужчин в России оказалось больше, чем женщин

В России число влюблённых мужчин оказалось заметно больше, чем влюблённых женщин, свидетельствуют результаты социологического опроса ВЦИОМа, приуроченного ко Дню святого Валентина. Во влюблённости признались 61% российских мужчин и всего лишь 53% женщин.

Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25–34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). О том, что они ни в кого не влюблены, заявили 40% опрошенных.

Среди самых популярных знаков внимания среди пар оказались забота (17%), много внимания (15%) и подарки (12%). Проявление заботы чаще свойственно женщинам, зато мужчины чаще дарят подарки своим возлюбленным — 18% против 7% у женщин. Среди знаков внимания для молодых людей 18–24 лет также отмечаются разговоры и общение (16%), совместные прогулки (13%) и интерес к увлечениям (9%). Как отмечает советник генерального директора ВЦИОМа Елена Михайлова, материальные знаки внимания уходят на второй план и являются скорее дополнением в выстраивании отношений и обеспечении поддержки и эмоционального комфорта.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее психологи заявили, что в последние годы одиноких россиян становится всё больше и пандемия коронавируса сыграла в этом не последнюю роль. По их данным, с началом пандемии люди стали меньше общаться и выходить из дома и предпочитают свиданиям онлайн-общение, включающее в том числе просьбы прислать интимные фото. До встречи же в реальности дело попросту не доходит.

При этом доля женщин‑одиночек в России достигла максимума за весь период наблюдений и составила 10% женского населения страны. При этом, по словам психологов, причиной этого становится не столько осознанный выбор, сколько неблагоприятные обстоятельства: больше всего женщин-одиночек среди вдов и разведённых.