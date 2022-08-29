ВЦИОМ: свыше трети россиян не откладывают деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети россиян (39%) совсем не откладывают деньги. Все средства они тратят на текущие нужды, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса. «Свободные деньги» после всех расходов остаются у 60% россиян. В большинстве случаев они хранятся в наличном виде.

Согласно данным исследования, 44% россиян сначала тратят деньги на текущие нужды, а затем откладывают оставшиеся средства. Еще 14% придерживаются противоположной стратегии — сбережения для них являются приоритетом.

Оставшимися после всех расходов «свободными» деньгами россияне распоряжаются традиционными способами: в 22% случаев эти средства хранятся в наличных рублях, в 19% — помещаются в банк в виде срочного вклада под процент, 12% кладут их на счет до востребования в рублях или иностранной валюте.

Такие способы распоряжения средствами, как вложение в собственный бизнес, приобретение ценных бумаг или взносы в НПФ у населения не востребованы. К ним прибегают 5%, 4%, и 1% опрошенных соответственно.

Опрос проводился 11 августа. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее владелец агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала россиянам, как грамотно накопить на первый взнос по ипотеке. По ее словам, лучший способ ежемесячно откладывать часть средств на специальный счет в банке. Это поможет удержаться от незапланированных трат на эмоциональные покупки. Поскольку банковские вклады застрахованы от форс-мажоров, только если сумма не превышает 1,4 млн рублей, то желательно открыть копилки в разных банках.