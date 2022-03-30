ВЦИОМ сообщил о росте поддержки действий России на Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса об отношении россиян к действиям России на Украине. Как сообщается на сайте ВЦИОМа, решение о проведении спецоперации скорее поддерживают 76% граждан России, что на 11% превышает результаты опроса 25 февраля. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных, что на 10% меньше, нежели 25 февраля.

Представление о целях РФ остаётся неизменным: 42% опрошенных считают, что цель — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. 21% назвал целью изменение политического курса Украины и очистку её от нацистов, 18% заявили о необходимости защитить население Донбасса. 4% опрошенных считают целью оккупацию Украины и присоединение её к России.

В опросах, прошедших 25 и 27 февраля, а также 3, 17 и 24 марта, приняли участие по 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все социологические организации констатируют беспрецедентный рост поддержки россиянами действий России на Украине и деятельности президента РФ Владимира Путина в целом. Таким образом он прокомментировал данные фонда «Общественное мнение», согласно которым число граждан, считающих действия на Украине правильными, выросло с 68% по состоянию на 13 марта до 73%.