ВЦИОМ сообщил о росте доверия президенту и правительству России

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал новые рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства и поддержки политических партий. Как сообщается на сайте центра, показатель одобрения деятельности президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79%, увеличившись за неделю на 1,1%, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов (+0,4% за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8 и 52,4% соответственно. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41%, снизившись за неделю на 0,4%.

В опросе, проведённом с января по март, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса об отношении россиян к действиям России на Украине. Как сообщается на сайте ВЦИОМа, решение о проведении спецоперации скорее поддерживают 76% граждан России, что на 11% превышает результаты опроса 25 февраля. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных, что на 10% меньше, нежели 25 февраля.

42% опрошенных считают, что цель — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. 21% назвал целью изменение политического курса Украины и очистку её от нацистов, 18% заявили о необходимости защитить население Донбасса. 4% опрошенных считают целью оккупацию Украины и присоединение её к России.