ВЦИОМ: самым заметным для россиян стал уход крупных автомобильных брендов

К приостановке деятельности иностранных компаний в России на фоне специальной военной операции России в Украине половина россиян отнеслись безразлично (50%). Исследования, проведённые российскими социологами, показали, что наиболее заметным для населения стал уход не только крупных автомобильных брендов, но и таких компаний, как ИКЕА, Макдональдс и Apple, говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что граждане высоко оценивают возможность российских производителей заменить зарубежную продукцию.

Наиболее проблемным и чувствительным для потребителей является уход с российского рынка общепризнанных лидеров в области производства бытовой техники и электроники. В этом сегменте ожидания от российских компаний менее оптимистичны, и для этого есть объективные основания. Однако сегодня это не декларация проблем с удовлетворением актуальных потребностей, а тревоги, касающиеся долгосрочных перспектив, — заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Ранее об уходе с российского рынка сообщили целый ряд производителей и продавцом автомобилей, в том числе Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce, Ford. В качестве причины все они указали ситуацию на Украине и проблемы с логистикой.

В результате одного из последних опросов ВЦИОМ, стало известно, что подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против страны ведётся информационная война в связи с проведением спецоперации на Украине. Противоположного мнения придерживаются только 4% респондентов, 6% затруднились ответить.