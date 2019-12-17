https://static.news.ru/photo/c073684a-211b-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

Россияне считают отношения с Украиной скорее плохими. чем хорошими. Такого мнения придерживаются 43% граждан РФ.

Ещё 30% российского населения не смогли точно определиться с положением дел: частично они видят отношения между государствами плохими, частично — хорошими. Данные привёл ВЦИОМ после проведённого опроса.

Затруднились ответить 12%, и только 5% оценили отношения между Россией и Украиной как хорошие. Видят нормализацию отношений в будущем 43% россиян, но при этом они уверены, что ни братскими, ни союзническими они уже не будут.

В восстановление дружеских и добрососедских отношений верят 19%, надеются, что всё-таки страны снова станут братскими 14%, но 11% опрошенных не видят светлого будущего и думают, что эти отношения будут только ухудшаться.

Ещё 10% затруднились с ответом, 3% указали иное.

К новому президенту Владимиру Зеленскому 29% россиян относятся безразлично, 21% — отрицательно, 9% — положительно, ещё 35% вообще ничего не знают о его деятельности.

При новом президенте у 74% россиян отношение к Украине не изменилось, у 11% улучшилось, ещё у 11% — ухудшилось, 4% не нашлись с ответом.

С приходом Зеленского отношения России и Украины не изменились, считают 67% россиян. Ещё 16% думают, что они улучшились, 9% настаивают на ухудшении, 8% затруднились с ответом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опрос Левада-Центра показал, что чуть меньше половины россиян хорошо относится к США. Их число составило 47%.