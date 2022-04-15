ВЦИОМ: рейтинги одобрения Путина и правительства выросли за неделю
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:10, 15 апреля 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина с 4 по 10 апреля 2022 года вырос на 0,7 п. п. — до 79,6%, свидетельствуют результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения. Рейтинг правительства РФ увеличился на 2,7 п. п. При этом 81,6% респондентов выразили свое доверие российскому лидеру.
Согласно опросу, показатель одобрения деятельности президента страны Владимира Путина за неделю вырос на 0,7 п. п., составив 79,6%. Уровень положительной оценки правительства России и премьер-министра Михаила Мишустина повысился на 2,7п. п., до 55%, — указано на сайте ВЦИОМ.
Опрос проводился по телефону. В нём приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
В середине марта уровень доверия россиян Путину также составлял 79,6%, при этом положительно его работу оценивали 77,2%.
В июле 2021 года Левада-центр (признан российскими властями иноагентом) опубликовал рейтинг, согласно которому, показатель доверия Путину составлял всего 31%. Однако при этом он всё равно занимал лидирующую позицию среди других российских политиков.