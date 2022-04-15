ВЦИОМ: рейтинги одобрения Путина и правительства выросли за неделю

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Уход из России иностранных автоконцернов и перебои в производстве отечественных автомобилей вызвали рост продаж на вторичном рынке. Координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в интервью NEWS.ru дал советы по приобретению подержанных машин.

По словам автоэксперта, во-первых, необходимо проверить автомобиль на сайте ГИБДД по идентификационному номеру транспортного средства (VIN-номеру). Причём сделать это лучше дважды — при просмотре объявления о продаже и при личном...