https://static.news.ru/photo/5650fbaa-dfab-11e9-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как жители страны относятся к отечественному высшему образованию и кто склонен отправлять выпускников школ на учёбу за границу.

Исследование, проведённое 15 сентября среди 1,6 тысячи человек, показало, что 39% респондентов оценивают уровень высшего образования в России нейтрально, 29% назвали его низким, 22% — высоким.

27% жителей страны полагают, что за границей образование лучше, чем в РФ, 11% — что хуже, 26% — что оно такое же, как и в России, около 36% затруднились ответить на вопрос.

Примерно 74% никогда не задумывались над тем, чтобы отправить детей или внуков получать высшее образование за границей, 25% рассматривали такую возможность.

Как ранее писал News.ru, часть россиян считает, что высшее образование не гарантирует успешную карьеру. Такие данные приводит компания HeadHunter, ссылаясь на результаты проведённого опроса населения. 13% россиян не получали высшее образование и не планируют исправить это в будущем, так как, по их мнению, это не гарантирует успешное трудоустройство. Более половины из них после школы получили среднее специальное образование, а 38% сразу пошли работать.