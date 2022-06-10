ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился на 0,2 п.п. ВЦИОМ: рейтинг доверия президенту России составил 80,8%

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

80,8% респондентов положительно ответили на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность главы государства одобрили 78% россиян. Статистика опросов жителей РФ, которая проводилась с 30 мая по 5 июня также показала, что работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 53,4% российских граждан. При этом деятельность правительства положительно оценили 52% россиян.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% респондентов (-0,2п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 63,5%, Геннадию Зюганову — 33,1%, Сергею Миронову — 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому — 17,9%, Алексею Нечаеву — 10,1%, — сказано в сообщении.

Также опросы россиян показали, что уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,7%. Процент доверия партии КПРФ составил 10,4%, а ЛДПР — 7,9%.

В опросе приняли участие 1600 граждан России, он проводился путем телефонного интервью.

Согласно данным фонда «Общественное мнение» от 3 июня, президенту России доверяют 76% россиян. Еще 15% респондентов заявили, что скорее не доверяют главе государства, а ещё 9% затруднились ответить. Также 80% опрошенных считают, что президент России хорошо работает на своем посту, — этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не согласны с этим мнением 11% россиян, ещё 9% затруднились ответить.

Ранее социологи зафиксировали рост протестного потенциала в России. Показатель вернулся к значениям, которые отмечались до начала военной операции на Украине.