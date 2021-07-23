Стало известно отношение россиян к однополым бракам

Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил результаты опроса о мнении россиян об однополых отношениях. По сравнению с максимальным показателем в 2015 году доля противников однополых браков снизилась на 5% — до 75%.

Полностью за право на официальную регистрацию однополых браков высказались 5% опрошенных, это чаще респонденты от 18 до 24 лет. Противники — люди старше 35 лет и мужчины.

ВЦИОМ мониторит отношение к ЛГБТ 17 лет, за это время увеличилось число тех, кто считает, что сексуальная ориентация — дело каждого: до 31%. При этом стала меньше доля тех, кто считает представителей ЛГБТ опасными людьми: 11%. Но этот результат повторил данные 2004 года, с тех пор опасения увеличивались и снова стали уменьшаться.

Также сохраняется процент уверенных в том, что ориентация, отличная от общепринятой, — это болезнь, которую нужно лечить, сообщает ВЦИОМ.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все члены Совета оценили требование ЕСПЧ признать однополые союзы как навязывание России чуждых ценностей.