ВЦИОМ: почти 9 млн россиян пострадали от нападения бездомных животных

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

8,76 млн россиян пострадали от нападения бездомных животных за последние 2-3 года, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Около 90% опрошенных заявили, что в местах их проживания водятся бродячие кошки и собаки, а 40% отметили, что слышали о нападениях либо сами сталкивались с ними, пишет KP.RU.

Исследование также показало, что большинство россиян (71%) относятся к таким животным с сочувствием, но немало тех, кто боится встречи с ними — 18%.

Больше половины опрошенных (66%) убеждены, что для решения проблемы с бездомными животными, их нужно отлавливать, распределять в питомники и приюты, а затем передавать новым хозяевам. 41% считает, что в приюте не хватит места на всех, поэтому бродячих кошек и собак нужно кастрировать и отпускать на волю. 17% россиян выразили более радикальную позицию: по их мнению, таких животных нужно усыплять.

Ветеринар Евгений Цыпленков ранее объяснил, как защититься при нападении бездомной собаки. По его словам, не нужно пытаться убежать, так как животное попытается догнать и укусить. Он напомнил о том, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень. Более того, по словам специалиста, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать.