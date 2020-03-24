https://static.news.ru/photo/c4f3a78c-43b1-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Закон о поправке в конституцию, который позволит президенту Владимиру Путину участвовать в выборах в обход существующих ограничений, оказался среди наименее важных по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Важность «обнуления» сроков признал 61% опрошенных россиян, 30% назвали изменение неважным. При этом сразу 14 пунктов закона о поправке в Основной закон получили одобрение не менее 80% участников опроса. Положение о доступности и качестве медобслуживания поддержали 95%, защиту детей государством — 93%, обязательную индексацию пенсий — 92% опрошенных граждан.

Лишь три из 20 вынесенных на опрос пункта оказались менее важны, по мнению респондентов, чем «обнуление» президентских сроков: создание единой системы публичной власти, расширение полномочий Госдумы и наделение новыми возможностями Совета Федерации.

Согласно описанной методике, сотрудники ВЦИОМ по телефону опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. У респондентов узнали, важно для них или нет, «чтобы следующие принципы были закреплены в Конституции России».

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Плебисцит должен состояться 22 апреля, но 23 марта Центризбирком приостановил агитацию из-за возможного переноса голосования в условиях карантина.