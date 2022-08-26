Названа доля россиян, доверяющих Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 81,2% россиян

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Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 81,2%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. По результатам опроса, проведенного с 15 по 21 августа 2022 года, данный показатель поднялся на 1,2 п. п. за неделю. Деятельность президента одобрили 78,4% российских граждан, а работу российского премьер-министра положительно оценили 52,6% россиян. При этом доверие к работе правительства РФ сократилось на 1,2 п. п., дойдя до отметки 50,9%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,2% респондентов (+1,2 п. п. за неделю), Михаилу Мишустину — 62,5% (-0,9 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову — 36,7% (+3,1 п. п. за неделю), Сергею Миронову — 31,5% опрошенных (+0,3 п. п. за неделю), Леониду Слуцкому — 17,5% (-1,1 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву — 10,2% (+0,4 п. п. за неделю), — приводятся данные на сайте ВЦИОМа.

Степень поддержки «Единой России» составила 39,9%, сократившись на 0,1 п. п. за неделю. Партию КПРФ перестали поддерживать 0,6% россиян. Рейтинг ЛДПР вырос на 0,8 п. п., дойдя до 8,6%. Уровень поддержки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) составил 5,4%, а «Новым людям» симпатизируют 4,3% россиян.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что Путин в качестве национального символа РФ опередил по популярности медведя, матрешку, победу в Великой Отечественной войне и советский флаг. Таким образом, глава государства вошел в четверку значимых символов для россиян, набрав 7% голосов.