ВЦИОМ назвал любимые новогодние фильмы россиян

Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» является любимым новогодним фильмом россиян. На втором месте среди праздничных предпочтений граждан оказалась голливудская лента «Один дома». Такие данные опроса ВЦИОМа приводит РИА Новости.

«Ирония судьбы» стала безоговорочным лидером рейтинга. В любви к этому фильму признались 33% респондентов. «Один дома» отстал более чем в два раза, набрав 12% симпатий зрителей.

Далее в рейтинге новогодних кинопредпочтений граждан РФ следуют «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Ёлки» — все они собрали по 8% голосов участников опроса.

При этом 18% граждан заявили, что у них нет любимых фильмов, а ещё 22% просто затруднились ответить.

При этом лучшим новогодним фильмом, снятым в последние годы, россияне считают «Ёлки» — за него высказались 22% опрошенных. Ещё 20% ответили, что таких фильмов сейчас просто нет, а 52% затруднились ответить.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры отказались взять в прокат фильм «Ёлки 8», снятый компанией режиссёра Тимура Бекмамбетова. Крупнейшие киносети опасаются, что не успеют собрать за 14 дней выручку до назначенной на 30 декабря даты онлайн-премьеры фильма на видеосервисе ivi. Картина должна была выйти на экраны кинотеатров 16 декабря, за две недели до Нового года.

Также россияне рассказали, что готовы потратить на празднование Нового года в среднем 27,5 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее (25 тысяч рублей), но на 3% меньше реальных трат за тот же период (28,2 тысячи рублей).