ВЦИОМ назвал количество регулярно устающих россиян ВЦИОМ: 31% россиян ежедневно сталкиваются с усталостью

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, посвященного теме усталости. Как сообщается на сайте центра, ежедневно с этим состоянием сталкивается 31% россиян, причем 96-97% заявивших об этом – люди от 18 до 34 лет. Главной причиной усталости россияне называют трудовую деятельность, на втором месте относительно причин усталости называют избыток психологически тяжелых ситуаций (27%), на третьем — дачу и огород (24%).

От физически тяжелой работы чаще устают граждане со средним образованием и ниже (42%-40%) и проживающие в сельской местности (36%), в то время как стрессовая работа отнимает силы у высокообразованных россиян (41%), жителей мегаполисов и городов-миллионников (36%-42%). При этом женщины чаще мужчин жалуются на ежедневную усталость, что может быть связано с совмещением работы, быта и воспитания детей. Молодежь 18-24 лет в 44% случаев связывает утомление с учебой, у экономически активного населения на первый план выходит нервная, ответственная работа (43-44% среди 25-44-летних), а представители старшего поколения чаще других жалуются на состояние здоровья (15%).

В телефонном опросе, проведенном 22 июля, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как отмечает советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, присущее молодежи более частое ощущение усталости связано с множеством факторов, включая активный образ жизни, необходимость совмещения учебы с профессиональной социализацией и создание семьи. На все это накладывается неопределенность и нестабильность социального статуса как в личной, так и в профессиональной сфере.

Ранее психолог Анна Стеф назвала ключевые симптомы синдрома хронической усталости, к которым относятся головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу, сухость глаз и тахикардия. По ее словам, в состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды. Психолог посоветовала следить за своим питанием и режимом дня, а также не забывать о физической нагрузке и консультациях со специалистом.