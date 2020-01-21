https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал, что жителям России нравится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Такое мнение, согласно данным ВЦИОМ, россияне высказывают не первый раз. Конкуренцию Лукашенко составлял ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, но позже он «отошёл в тень», сообщают «Известия».

По мнению Фёдорова, популярность белорусского лидера обусловлена его восприятием как президента, ведущего не прозападную, а пророссийскую политику.

Он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жёсткий порядок в своей стране, — сказал Фёдоров.

В то же время директор ВЦИОМ отметил, что среди политически индифферентной молодёжи распространена «маргинальная» точка зрения, согласно которой Лукашенко — «смешной и совершенно несовременный чудак из прошлого века».

Как писал NEWS.ru ранее, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.