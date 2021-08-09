ВЦИОМ: Интернет победил телевидение

В 2020 году Интернет стал главным источником информации в России, обогнав телевидение, об этом сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, передаёт портал URA.RU.

Новостными и аналитическими сайтами как главным источником информации в России пользуются порядка 23% опрошенных. Ещё 20% респондентов для этих целей заходят в социальные сети. Тогда как телевидение в качестве основного источника назвали 38%. Таким образом, расклад в пользу Интернета — 38% против 43%, — заключил Абрамов.

Также известно, что лишь 6% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет смотрят телевизор. При этом поклонниками телевидения оказалась возрастная группа от 60 и старше (67%). Главным аутсайдером стали газеты. Печатные издания читают всего лишь 2% опрошенных всех возрастных групп.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о пользе кнопочных телефонов в наши дни. По словам эксперта, чем более продвинутое и умное устройство использует человек, тем проще с помощью этого гаджета получить личные данные гражданина.