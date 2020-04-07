ВЦИОМ: доля россиян в самоизоляции достигла 76%

Число россиян, которые ограничили контакты и заперлись дома или вдали от города, увеличилось с 42% до 76% за первую нерабочую неделю.
Почти 74% опрошенных специалистами ВЦИОМа заявили, что смогут защититься от коронавируса. Более половины россиян пользуются антисептиками и тщательно моют руки, около 30% надевают маски или респираторы в общественных местах. Только 16% респондентов усомнились в том, что заражения можно избежать.
Около 90% москвичей заявили, что их друзья и родственники соблюдают режим самоизоляции. Лишь 1% жителей заметили массовое нарушение карантина в Москве.
Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Они продлятся как минимум до конца апреля.
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