ВЦИОМ: число российских хейтеров США достигло рекордного количества

Количество граждан России, которые негативно относятся к США, достигло 71%, таковы данные опроса ВЦИОМа. 47% от этого числа отметили крайнюю степень негатива по отношению к Соединённым Штатам. Данный показатель достиг рекордного значения за весь период социологических исследований, заявили аналитики. До этого рекордное значение было зафиксировано в 2014 году (27%). На сайте центра также отмечается, что в течение последних восьми лет в России растёт число граждан — ненавистников Америки.

Большинство россиян в ходе опроса в марте 2022 года сообщили, что относятся к Соединённым Штатам Америки плохо (71%). Почти половина относятся очень плохо (47%) — это наиболее высокий показатель крайне негативного отношения за весь период мониторинга, — сказано в сообщении.

В телефонном опросе, прошедшем в марте, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что почти 60% россиян отрицательно относятся к НАТО. По мнению респондентов, Североатлантический альянс нацелен на агрессию в отношении России и её союзников.

Согласно итогам исследования, 59% опрошенных относятся к НАТО негативно, 23% — равнодушно и лишь 2% граждан положительно оценивают деятельность организации.