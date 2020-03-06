https://static.news.ru/photo/ef7f7132-5f47-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Более половины опрошенных не против того, чтобы женщины занимали посты лидеров партий или кресла руководителей министерств социальной направленности.

Против женщины в роли главы государства высказались 68% респондентов, считают, что премьер-министром России может быть только мужчина — 56%. Но, теоретически, за женщину, выдвинувшую свою кандидатуру на пост президента, смогли бы проголосовать 52% опрошенных и 39% выступили против, независимо от того, кто именно баллотировался бы на этот пост, пишет «Коммерсант».

Свою позицию опрошенные аргументировали тем, что женщина не может руководить страной (36%) и на этом посту должен быть только мужчина (14%). Среди качеств, которые должны быть присущи женщине-президенту, россияне назвали ум (36%), порядочность (29%), силу (14%), близость к народу (11%) и справедливость (10%). В качестве примеров обладательниц этих качеств респонденты вспомнили спикера Совфеда Валентину Матвиенко (19%), представителя МИДа Марию Захарову (11%), глав Центризбиркома и Центробанка Эллу Памфилову и Эльвиру Набиуллину (по 5%).

Как писал NEWS.ru ранее, американский журнал Time выбрал 100 женщин года, которые определили облик 100-летия с 1920-х годов. В бумажной версии журнала обложки украшали следующие женщины: мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II, принцесса Диана, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Индии Индира Ганди, экоактивистка Грета Тунберг и участницы Pussy Riot.