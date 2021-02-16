ВЦИОМ: больше половины россиян желают вернуться к работе в офисе

https://static.news.ru/photo/82706dfe-706b-11eb-8ef3-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Завершить период удалённой работы и вернуться в родные офисы хотят две трети, или 65%, жителей России, которые ещё трудятся из дома. Такие данные содержатся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины работающих россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе или на предприятии (65%), — сказано в сообщении.

При этом социологи выяснили, что до начала пандемии коронавируса только 4% опрошенных ранее работали из дома. Сейчас опыт удалёнки имеет каждый десятый участник опроса (11%).

При этом половина россиян (52%), которые всё-таки работают дистанционно, уверены, что у такого формата трудовой деятельности поровну как плюсов, так и минусов. Большая часть респондентов считает также, что на удалёнке их рабочий день превратился в ненормированный.

Между тем в России в январе 2021 года количество вакансий по работе в удалённом формате выросло на 57% по сравнению с показателями декабря 2020 года и достигло 32 тысяч. При этом каждая пятая вакансия с удалённой работой находится в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина в очном формате могут возобновиться в течение нескольких месяцев, но точно сказать нельзя, передавал NEWS.ru.