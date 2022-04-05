ВЦИОМ: более 40% россиян не имеют денежных сбережений
Опрос ВЦИОМ показал, что 42% россиян не имеют денежных сбережений
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:23, 05 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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По данным опроса ВЦИОМ, около 42% жителей России не имеют денежных сбережений, пишет «Интерфакс». При этом порядка 30% респондентов указали, что у них имеются рублёвые вклады, 14% граждан заявили о том, что держат накопления в недвижимости или за границей. Всего в телефонном опросе, проведённом 27 марта, приняли участие 1600 желающих в возрасте от 18 лет и старше.
Согласно опросу, 5% респондентов указали прежде всего на ценные бумаги, 4% россиян — на отложенные сбережения в иностранной валюте, 3% сограждан — на накопительные счета в валюте, 2% опрошенных — на драгоценные металлы, — сказано в сообщении.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% жителей страны. Его работу на посту главы государства одобрили 77,9% россиян. Опрос проводился с 14 по 20 марта.
30 марта ВЦИОМ представил данные опроса об отношении россиян к действиям России на Украине. Согласно социологическому исследованию, решение о проведении спецоперации поддержали 76% граждан России, что на 11% превысило результаты опроса 25 февраля. Противоположного мнения придержались 15% опрошенных, что на 10% меньше, нежели 25 февраля.