ВЦИОМ: более 40% россиян не имеют денежных сбережений

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Россиянам, желающим отправиться в ближайшее время на отдых, стоит отказаться от поездок по популярным направлениям из-за их высокой загруженности. Такой совет в беседе с Lenta.ru дала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Также, по её словам, при планировании отдыха особое внимание стоит обратить на транспортную доступность региона.

Как отметила Санаева, сейчас лучше отказаться от самостоятельных путешествий и обратиться за помощью к специалистам в турагентства. Нужно заранее посмотреть, какова логистика, особенно если мы говорим о территориях, близких к...