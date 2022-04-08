ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против РФ ведётся информационная война

Подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против страны ведётся информационная война в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса. Противоположного мнения придерживаются только 4% респондентов и ещё 6% затруднились ответить.

По словам 61% респондентов, они видели материалы, которые в негативном ключе демонстрируют действия российских войск. При этом 41% участников опроса считают их скорее недостоверными. По мнению 11%, такие материалы правдивы. Не видели подобных сообщений и не оценивали их 39% опрошенных.

Более половины респондентов (62%) слышали от окружающих чаще высказывания в поддержку спецоперации. Высказывания против слышали 11% опрошенных, а мнения «за» и «против» в равной степени — 12%.

Поддерживают проведение операции на Украине 74% россиян. Против высказались 17% и почти каждый десятый (9%) затруднился дать ответ.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закон жёстким, но оправданным. По его словам, нормативный акт соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война.