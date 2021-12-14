ВЦИОМ: 52% россиян назвали украинцев братским народом

Более половины (52%) россиян считают, что украинцы — братский народ, ещё 31% относится к ним нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали своё отношение как нейтральное (42–62% среди молодежи), — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали её братской страной (29%), просто сосeдом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). При этом каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам.

Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, следят внимательно — 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев (72%) считают Россию враждебной для Украины страной. При этом идею введения виз с Россией поддерживают 52% респондентов, в то время как против 44%. Об этом говорят результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».