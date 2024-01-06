«ВЧК-ОГПУ»: Ивлееву могут привлечь по экстремистской статье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера VACIO (Николай Васильев). По данным канала, речь идет о статье за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки.

Как пишет «ВЧК-ОГПУ» Следственный комитет России согласился с квалификацией и намерен инициировать дело. По информации канала, правоохранители детально изучили обстоятельства «голой» вечеринки, прошедшей 21 декабря в московском клубе «Мутабор».

В публикации указано, что полиция сочла костюм VACIO, явившегося на тусовку в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Также «ВЧК-ОГПУ» пишет, что приглашение СМИ на вечеринку Ивлеевой и широкое освещение происходящего расценили как «вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации».

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В материалах дела сказано, что Ивлеева организовала мероприятие, известное как almost naked, в котором приняло участие не менее 200 человек. Как сообщили в суде, в ходе его проведения были допущены «нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте». Блогера оштрафовали на 100 тысяч рублей.