Врачи предупреждают: вчерашний рис может превратиться в яд на вашей кухне, его есть нельзя! Казалось бы, что страшного в безобидной на первый взгляд крупе? Но именно она может стать причиной тяжелого отравления.

Главная опасность — бактерия Bacillus cereus, которая очень быстро размножается в вареном рисе при комнатной температуре. Всего два часа в тепле — и токсины уже начинают вырабатываться!

Чем это грозит?

  • Тошнота и рвота (проявляются через 1–5 часов)
  • Диарея и спазмы (возникают через 8–16 часов)
  • В редких случаях — серьезное поражение печени

Как правильно хранить рис?

  • Охлаждайте сразу после приготовления (не оставляйте в кастрюле!)
  • Храните в холодильнике не более 24 часов
  • Разогревайте только один раз

Запомните: рис — чемпион по пищевым отравлениям среди гарниров. Берегите свое здоровье!

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