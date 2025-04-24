Вчерашний рис есть нельзя! Вот как быстро в нем вырабатываются токсины

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Врачи предупреждают: вчерашний рис может превратиться в яд на вашей кухне, его есть нельзя! Казалось бы, что страшного в безобидной на первый взгляд крупе? Но именно она может стать причиной тяжелого отравления.

Главная опасность — бактерия Bacillus cereus, которая очень быстро размножается в вареном рисе при комнатной температуре. Всего два часа в тепле — и токсины уже начинают вырабатываться!

Чем это грозит?

Тошнота и рвота (проявляются через 1–5 часов)

Диарея и спазмы (возникают через 8–16 часов)

В редких случаях — серьезное поражение печени

Как правильно хранить рис?

Охлаждайте сразу после приготовления (не оставляйте в кастрюле!)

Храните в холодильнике не более 24 часов

Разогревайте только один раз

Запомните: рис — чемпион по пищевым отравлениям среди гарниров. Берегите свое здоровье!

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