Врачи предупреждают: вчерашний рис может превратиться в яд на вашей кухне, его есть нельзя! Казалось бы, что страшного в безобидной на первый взгляд крупе? Но именно она может стать причиной тяжелого отравления.
Главная опасность — бактерия Bacillus cereus, которая очень быстро размножается в вареном рисе при комнатной температуре. Всего два часа в тепле — и токсины уже начинают вырабатываться!
Чем это грозит?
- Тошнота и рвота (проявляются через 1–5 часов)
- Диарея и спазмы (возникают через 8–16 часов)
- В редких случаях — серьезное поражение печени
Как правильно хранить рис?
- Охлаждайте сразу после приготовления (не оставляйте в кастрюле!)
- Храните в холодильнике не более 24 часов
- Разогревайте только один раз
Запомните: рис — чемпион по пищевым отравлениям среди гарниров. Берегите свое здоровье!
Ранее стало известно, кому лучше есть рис, а кому — гречку.