Любите сладкое, но следите за питанием? Эти воздушные ватрушки с клубникой на творожном тесте готовятся быстро и содержат минимум калорий — идеальный полезный десерт!
Ингредиенты (на 6 ватрушек):
-
творог 5% — 200 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
рисовая мука — 3 ст. л.;
-
греческий йогурт — 1 ст. л.;
-
клубника свежая — 30 г (6 ягод);
-
подсластитель (стевия/эритрит) — по вкусу.
Приготовление:
-
Смешайте 100 г творога с яйцом, мукой и подсластителем — получится эластичное тесто.
-
Разделите на 6 частей, сформируйте лепешки с бортиками.
-
Для начинки смешайте оставшийся творог с йогуртом и подсластителем.
-
Наполните ватрушки творожной массой, сверху украсьте половинками клубники.
-
Выпекайте 15–20 минут при 175 °C до легкого румянца.
Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.