Ватрушки, от которых худеют! Готовим за 20 минут с сочной начинкой

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Любите сладкое, но следите за питанием? Эти воздушные ватрушки с клубникой на творожном тесте готовятся быстро и содержат минимум калорий — идеальный полезный десерт!

Ингредиенты (на 6 ватрушек):

творог 5% — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

рисовая мука — 3 ст. л.;

греческий йогурт — 1 ст. л.;

клубника свежая — 30 г (6 ягод);

подсластитель (стевия/эритрит) — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте 100 г творога с яйцом, мукой и подсластителем — получится эластичное тесто. Разделите на 6 частей, сформируйте лепешки с бортиками. Для начинки смешайте оставшийся творог с йогуртом и подсластителем. Наполните ватрушки творожной массой, сверху украсьте половинками клубники. Выпекайте 15–20 минут при 175 °C до легкого румянца.

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