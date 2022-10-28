Вассерман заявил, что спецслужбы Запада захотят пообщаться с Собчак Вассерман усомнился в том, что Собчак владеет полезной для Западных спецслужб информацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru не исключил, что западные спецслужбы попытаются получить секретную информацию от журналистки Ксении Собчак, которая недавно покинула Россию. Однако, по его мнению, Собчак не владеет полезной для Запада информацией. Вассерман полагает, что журналистка могла бы раскрыть некоторые коммерческие тайны ряда российских структур, но эти данные никак нельзя будет использовать в политической плоскости.

Несомненно спецслужбы Запада попытаются пойти с ней на контакт и выжать из нее какие-то сведения. Другое дело, что ничего не получится по очень простой причине. Ксения Анатольевна не располагает доступом ни к каким государственным тайнам. Правда она располагает доступом к коммерческим тайнам многих структур. Насколько я знаю, ее коммерческого директора обвиняют в шантаже примерно того же формата, каким когда-то занимался Гусинский — вымогательство под угрозой негативных публикаций в СМИ, и чтобы эти негативные публикации были убедительными, желательно добавить в них немного достоверной информации, — сказал он.

Вассерман уверен, что президент России Владимир Путин никогда не посвящал Собчак в государственные тайны.

Политического доступа к различным сведениям у нее, естественно, нет. Да, рассказывают, что она крестная аж самого президента России, правда сам президент об этом ничего никогда не говорил. Но даже если это так, все равно вряд ли президент делился с ней какими-то государственными тайнами, — добавил депутат.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.