Вассерман рассказал, как создавали украинский язык

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что украинский язык создавался на основе южнорусских диалектов, при этом все диалекты «причесывались», чтобы не быть похожими на аналогичные слова в русском языке. Если такой диалект найти не удавалось, авторы обращались к польскому словарю, пишет «Царьград».

Когда изготавливали украинский язык на базе южнорусских диалектов, то работали так: причёсывали все диалекты в поисках слова, максимально не похожего на уже сложившуюся русскую литературную норму. Если удавалось найти что-нибудь этакое, то его провозглашали исконно украинским. Если найти не удавалось, то брали польское слово. Причём по возможности не чисто польское, чтобы не видны были славянские корни, а латинский или немецкий язык, — пояснил парламентарий.

Он считает, что в итоге украинский язык стал малопонятным для россиян, однако синтаксис остался «деревенским русским». Вассерман сравнил украинский язык с «блатной феней»: она тоже непонятна, но её не считают отдельным языком.

Ранее на Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она регламентирует его использование в сфере печатных СМИ.