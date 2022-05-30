Вассерман рассказал, что нужно есть перед ЕГЭ для хорошей работы мозга Вассерман заявил, что сдающим ЕГЭ полезно перед экзаменом съесть шоколад

Анатолий Вассерман / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы (ГД) Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что шоколад полезен для сдающих экзамены, в том числе ЕГЭ, так как в нём содержится теобромин — органический психостимулятор. Парламентарий добавил, что данное вещество в организме человека перерабатывается в нечто близкое к кофеину и повышает скорость реакции.

По моему личному опыту шоколад в основном повышает скорость реакции, так как входящий в него теобрамин в организме [человека] перерабатывается в нечто близкое к кофеину. Кроме того, в большинстве видов шоколада содержатся большие дозы сахара, который улучшает питание мозга. Надо сказать, что мозг даже в спокойном состоянии потребляет около четверти всей мощности организма. Поэтому для хорошей работы мозга нужно хорошее питание, — подчеркнул Вассерман.

Интеллектуал также посоветовал выпускникам российских школ «искать закономерности» в материале при подготовке к единому государственному экзамену. Журналист добавил, что данный принцип лежал в основе классического образования — «самостоятельно искать и понимать закономерности — но сейчас, уже около четверти века, образование откатывается к заучиванию фактов без изучения связей между ними». Эксперт также посоветовал учащимся, пока есть время, найти «серьёзные книги, где подобные закономерности объясняются».

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как школьникам справиться с волнением во время экзамена. По её мнению, в этом случае можно посчитать от одного до десяти и обратно, так как это помогает перестроиться. Как отметила психолог, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы ускорить умственную активность.