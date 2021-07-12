Вассерман раскритиковал идею о запрете продажи алкоголя на зимние праздники

Если запретить продавать алкоголь в зимние праздники, россияне закупятся спиртным заранее и будут напиваться дома «до поросячьего визга», заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, автор инициативы Султан Хамзаев выдвигает трезвеннические идеи при каждом «удобном и неудобном случае», пишет Pravda.Ru.

Автор этой инициативы, Султан Хамзаев, руководит движением «Трезвая Россия». Естественно, он выдвигает трезвеннические идеи при каждом удобном и неудобном случае. Думаю, за длительные новогодние каникулы россияне действительно очень много выпивают, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда больше ничего делать не получается. Однако если ввести такое ограничение, люди просто заранее закупятся алкоголем. Россияне будут пить исключительно дома и уже совершенно до поросячьего визга, — высказался Вассерман.

Он выразил надежду, что законопроект не поддержат на государственном уровне.

Ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мысли, также стоит сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными, чтобы граждане не «спивались».

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в зимние праздники приведёт к увеличению случаев отравлений метанолом. Он назвал предложение по ограничению контрпродуктивным и напомнил, что у россиян есть разные способы раздобыть алкоголь.