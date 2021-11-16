Вассерман призвал ввести локдаун для непривитых

Анатолий Вассерман считает, что в России нужно ввести локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию. Депутат Госдумы считает, что для непривитых это необходимо, о чём и высказался «Общественной службе новостей».

В рамках моих нынешних представлений о прививках и о коронавирусе в целом, мне представляется, что комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное. Но ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы, — заявил интеллектуал.

Публицист считает, что в первую очередь такие меры нужны для защиты самих непривитых, так как новые штаммы коронавируса «пробивают» даже хороший иммунитет. К тому же, это опасно и для тех, кого не прошедшие вакцинацию могут заразить.

В таких случаях имеет смысл руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос», — подытожил Вассерман.

Парламентарий добавил, что будет поддерживать введение ограничений. Более того, он считает, что Россия должна последовать примеру Австрии, где объявлен локдаун для непривитых. Эти люди могут ходить только на работу и в магазин. Сейчас власти Австрии рассматривают возможность ввести ограничения и для привитых: это касается передвижения по ночам. Правительство страны считает, что все граждане находятся «в одной лодке» в деле борьбы с пандемией.

Ранее российский депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что за деятельностью российских антипрививочников могут стоять американская фармакологическая корпорация Pfizer и другие западные фармкомпании.