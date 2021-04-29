Вассерман предложил провести гей-парад в Мещёрских болотах

https://static.news.ru/photo/b8bc609c-a992-11eb-af10-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог и публицист Анатолий Вассерман рассказал изданию «Царьград» о своём отношении к гей-парадам в России. Он в шутку отметил, что в стране всегда можно найти место для подобных мероприятий, например, Мещёрские болота.

Наверно, можно найти место, где любые сумасшедшие могут проводить парады, не мешая окружающим. Например, я бы с удовольствием посмотрел на гей-парад в Мещёрских болотах. Поскольку это был бы парад в одну сторону, — предложил он.

Вассерман при этом пояснил, что ему всё равно, что люди делают в постели, при условии, что они «не выставляют постель на улицу». По его словам, он резко против того, чтобы гомосексуалисты обоего пола рекламировали свои отношения в большей степени, чем гетеросексуалы.

Публицист также объяснил почему в России запрещают пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Он отметил, что в период полового созревания выработка половых гормонов значительно опережает выработку умения управлять организмом. В этот период ребёнок может зациклиться на чём угодно. Поэтому, по его словам, пока созревание не закончится, просто нельзя убеждать человека, что гомосексуализм — это хорошо.

Он также добавил, что такой особенностью психики ребёнка часто пользуются различные извращенцы.

Как рассказал Вассерман, из-за того, что подростки в этот период перестают сами себе нравиться, в англосаксонских странах распространилась мода трактовать это недовольство собой как признак психологической принадлежности к другому полу. Эта мода поддерживается самыми варварскими методами, включая назначение гормональных препаратов и операциями по изменению пола.

Человека калечат необратимо, исключая его возможность продолжения рода, лишая его выработки половых гормонов и вынуждая остаток жизни пребывать на каких-то синтетических заменителях гормонов. Понятно, что это — преступление, — сказал публицист.

Вассерман выразил уверенность, что в России всех, кто пытается подобное преступление рекламировать, будут и впредь рассматривать как преступников.

Закон о запрете гей-пропаганды в России был подписан президентом Владимиром Путиным в 2013 году. Физические лица, признанные виновными в соответствии с указанной правовой нормой, должны заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Наказание для должностных лиц — до пяти тысяч, для юридических — до миллиона. Наказание за пропаганду с использованием СМИ или Сети ещё жёстче.

В марте этого года депутаты Госдумы предложили ещё больше ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений.