Вассерман пожаловался на агрессивность из интернета

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман пожаловался на рост агрессивного контента в Сети в отношении России. Как заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», эта агрессивность уже видна невооружённым глазом и становится всё опасней для страны.

Вассерман также отметил, что сейчас в России ощущается острая нехватка контента с правильными ценностями для молодёжи. По его мнению, виной тому сами российские деятели, которые именуют себя творческими личностями, при этом часто просто имитируют творчество.

В этой «тусовке» считается, что вообще нельзя творческой личности любить Россию в целом и в частности, что наши родные края — филиал ада на Земле, и тот, кто это признает, может надеяться на попадание в рай на благословенном самим собой Западе. И естественно при таком массовом настроении эти люди способны производить только пакости о стране, — заявил эксперт.

Вассерман также поддержал идею выделить на создание полезного для страны контента дополнительные 7 млрд из Резервного фонда правительства АНО «Институт развития интернета». Однако он высказал опасения, что деньги могут не дойти «по адресу». По его мнению, выделенные средства необходимо направить на создание фильмов о войне и тщательно следить за тем, кто их снимает.

Как сообщалось ранее, российское правительство направит дополнительно 7 млрд рублей Институту развития интернета на «духовно-нравственный» контент в Сети среди молодёжи. Ранее на данную инициативу уже было выделено 3 млрд рублей. Деньги пойдут на поддержку порядка 200 интернет-проектов. Они должны быть реализованы до 31 декабря.