Вассерман посоветовал Милонову «не совать свой нос в каждую щель»

День святого Валентина не является государственным праздником и отменить его нельзя — только запретить, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Радио 1». Депутату Госдумы Виталию Милонову, выступившему против празднования 14 Февраля, он посоветовал перестать лезть во все возможные сферы.

Ничего плохого в празднике всех влюблённых Вассерман не видит.

Да, он отличается от праздника семейной любви — Дня святых Петра и Февронии. Но ведь любовь бывает не только семейной, думаю, даже депутат Милонов это понимает. Не вижу надобности противопоставлять эти праздники друг другу. Кстати, праздник святых Петра и Февронии, строго говоря, тоже не государственный, а церковный. Это указывает на то, что государство у нас достаточно разумное, чтобы не совать свой нос в каждую щель. Надеюсь, что и депутат Милонов этому научится, — сказал Вассерман.

Он добавил, что Милонов, «как ему и положено», только и думает о запретах.

Ранее Виталий Милонов призвал отменить в России День святого Валентина. Он раскритиковал само празднование и отметил, что проведение тематических мероприятий недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. Он заявил, что праздник не несёт никакого культурного и духовного подтекста.