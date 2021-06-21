Вассерман пойдёт в Госдуму самовыдвиженцем

Телеведущий Анатолий Вассерман решил пойти на выборы в Государственную думу в качестве самовыдвиженца. Об этом он рассказал на своём сайте.

Публицист опубликовал на YouTube видеообращение к жителям Восточного административного округа Москвы, так как планирует избираться по 205-му одномандатному округу (Измайлово, Преображенское).

На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа, — сказал он.

Он отметил, что в парламенте планирует работать над строительством метро в Гольяново, вопросами здравоохранения, сохранения Преображенского рынка, а также развивать стадионы «Крылья Советов» и «Локомотив».

В 2016 году Вассерман избирался в том же округе от партии «Справедливая Россия», но проиграл единороссу. В мае он вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В последние месяцы Вассерман стал чаще высказываться на политические темы. Подчас его мнения достаточно радикальны. Так, например, он предлагал разделить Украину на два региона в составе России.