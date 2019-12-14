https://static.news.ru/photo/b33bb6f4-1f4b-11ea-b75a-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман поддержал Леонида Якубовича, заявив, что слово «монпасье» было написано правильно на одной из передач «Поля чудес».

По словам Вассермана, писать слово без буквы «н» допустимо у редакторов. В пример телеведущий ставит находку XIX века, где на коробочке с конфетами вторая буква отсутствует. Однако Вассерман посоветовал не экономить телеканалу на корректорах, пишет «Рамблер».

Ранее сообщалось, что на передаче «Поле чудес» участник отгадал слово с ошибкой и победил. Позднее ведущий прокомментировал инцидент. Он заявил, что всем необходимо открыть словарь иностранных языков Иванова за 1962 год, информировал NEWS.ru.