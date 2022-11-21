Вассерман поддержал введение выходного дня 31 декабря Депутат Вассерман: введение выходного дня 31 декабря предотвратит сокращение объемов труда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

В России следует ввести официальный выходной день 31 декабря, считает депутат Анатолий Вассерман. По его словам, которые передаёт НСН, в этот день все в любом случае готовятся к празднованию Нового года и выполняют меньше работы. Введение выходного дня привело бы к меньшему сокращению объемов труда, считает парламентарий.

В этот день люди готовятся к празднованию Нового года и естественным образом максимально сокращают текущую работу. <...> Фактически, когда сделают 31 декабря выходным днем, то в какой-то мере сократится объем работы 30 декабря. Но сократится уже не настолько сильно. В целом получится выигрыш в общем объеме работы, — пояснил Вассерман.

Депутат уточнил, что последний день года де-факто и так считается выходным наполовину. При этом если 31 декабря не выпадает на выходной, официально этот день считается рабочим.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре.