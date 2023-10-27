Вассерман объяснил, почему у школьных педагогов так мало свободного времени Вассерман призвал снизить нагрузку на школьных учителей

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Школьные учителя имеют мало свободного времени ввиду большого объема работы, который им необходимо выполнять, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он призвал к снижению трудозатрат учителей, после чего можно будет говорить о разгрузке преподавателей в рамках того, что относится непосредственно к их преподавательской работе.

Депутат пояснил, что Министерство просвещения совместно с комитетом Госдумы по просвещению приняли ограничения на общий объем отчетности педагогов и на содержание этой отчетности. По его словам, это ощутимо сократит трудозатраты учителей. Парламентарий отметил, что преподаватели тратят много времени на проверку домашних заданий и ему их «очень жаль», однако пока стоит работать на других направлениях.

Прежде всего надо на подобных направлениях сокращать трудозатраты, а дальше браться за то, что относится непосредственно к учительской работе, — сказал Вассерман.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что по состоянию на декабрь 2021 года 76% учителей в России имели оклады ниже МРОТ. Кроме того, в регионах существуют различные подходы к формированию системы оплаты труда учителей. В связи с этим появляется непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных допвыплат. Тогда в ведомстве сообщали, что кабмин готовит введение новой системы оплаты труда педагогических работников.