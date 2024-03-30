Вассерман объяснил, почему Булгакова и декабристов сочли опасными для Киева Вассерман: в Киеве ненавидят Булгакова, так как он считал украинцев русскими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал советского писателя Михаила Булгакова и декабристов угрозой для страны, так как они считали украинцев неотъемлемой частью русского народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, УИНП создавался при поддержке США.

Любые яркие представители русского народа объявляются опасными для нынешней Украины. Особенно те, кто особенно точно в своих произведениях показал, что украинцы — неотъемлемая часть русского народа. К ним относится Булгаков. Он в своих книгах и пьесах о Гражданской войне. Или же декабристы, считавшие Северные и Южное общества, как нечто совершенно единое, — добавил парламентарий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине, о возможности которой говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат назвала «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского алхимией.

Кулеба ранее заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией в рамках «формулы мира» Зеленского. По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план Киева. Он отметил, что Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Речь идет о мирном саммите, с просьбой о проведении которого Зеленский обратился к швейцарской коллеге Виоле Амхерд. Политик ответила согласием на предложение украинского лидера, но сроки проведения саммита все еще не определены.