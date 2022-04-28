Вассерман назвал страну, поддерживающую террор с конца Второй мировой войны Вассерман заявил, что США поддерживают террористов ради контроля над всем миром

Анатолий Вассерман / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти США, стремясь «взять под контроль весь мир», поддерживают террористов примерно с конца Второй мировой войны, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассермн. Он подчеркнул, что подобный инструмент является признаком слабости, а «Штаты — явно слабее остальной планеты». Парламентарий добавил, что «прямо или косвенно» радикальным движениям помогают и союзники Вашингтона, например, страны НАТО.

Поддержка США терроризма — это инструмент слабости. США пытаются взять под контроль весь мир, понятно, что они слабее всего мира, поэтому действуют тем оружием, что характерно именно для слабых. <...> Борьба идёт, в основном, на экономическом фронте. Сейчас основные звенья экономики мира это не Северная Америка и Западная Европа, а Азия и Россия. Кроме того возрастает роль Африки, откуда РФ и КНР вытесняют бывшие метрополии тамошних колоний, — подчеркнул Вассерман.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран — спонсоров терроризма. Дипломат выразил уверенность в том, что Москва якобы «терроризирует» украинцев. Он добавил, что юристам поручено изучить вопрос законности этого решения.

C призывом внести РФ в американский список стран — спонсоров терроризма обратился ранее президент Украины Владимир Зеленский к лидеру США Джо Байдену. При этом глава Белого дома не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.