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Вассерман назвал причину отказаться от четырёхдневки

15:35, 02 мая 2021
Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Публицист Анатолий Вассерман выступил против введения четырёхдневной рабочей недели. По его словам, подобный эксперимент может закончиться снижением зарплаты, передаёт «МК».

Он рассказал, что властям следует посчитать, действительно ли повышение производительности труда способно компенсировать потерю одного рабочего дня. В противном случае работодатели понизят заработную плату.

Нужны не эксперименты, а конкретные расчёты, — подчеркнул он.

Вассерман уверен, что идея о четырёхдневке сейчас — просто красивые слова, которые не подкреплены никакими расчётами. Он предложил властям посчитать, к чему приведёт такое решение, взяв за основу информацию о влиянии дополнительных праздников на производительность труда.

Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда, — добавил он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею четырёхдневной рабочей недели, поскольку её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы.

При этом россияне неоднозначно относятся к возможному введению четырёхдневной рабочей недели. Согласно опросу Superjob, 39% респондентов поддержали эту идею и столько же опрошенных выступили против. Ещё 22% участников эксперимента затруднились дать оценку четырёхдневке. По мнению первых, такие изменения в рабочем графике являются логичными из-за развития технологий, вторые же считают, что это отрицательно скажется на экономическом росте страны и благосостоянии граждан.

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