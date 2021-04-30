Вассерман назвал причину отказаться от четырёхдневки

https://static.news.ru/photo/1b424b30-ab43-11eb-a917-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Публицист Анатолий Вассерман выступил против введения четырёхдневной рабочей недели. По его словам, подобный эксперимент может закончиться снижением зарплаты, передаёт «МК».

Он рассказал , что властям следует посчитать, действительно ли повышение производительности труда способно компенсировать потерю одного рабочего дня. В противном случае работодатели понизят заработную плату.

Нужны не эксперименты, а конкретные расчёты, — подчеркнул он.

Вассерман уверен, что идея о четырёхдневке сейчас — просто красивые слова, которые не подкреплены никакими расчётами. Он предложил властям посчитать, к чему приведёт такое решение, взяв за основу информацию о влиянии дополнительных праздников на производительность труда.

Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда, — добавил он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею четырёхдневной рабочей недели, поскольку её реализация позволит в ряде случаев избежать безработицы.

При этом россияне неоднозначно относятся к возможному введению четырёхдневной рабочей недели. Согласно опросу Superjob, 39% респондентов поддержали эту идею и столько же опрошенных выступили против. Ещё 22% участников эксперимента затруднились дать оценку четырёхдневке. По мнению первых, такие изменения в рабочем графике являются логичными из-за развития технологий, вторые же считают, что это отрицательно скажется на экономическом росте страны и благосостоянии граждан.